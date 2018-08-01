Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Германии задержан подозреваемый в попытке убийства двух бездомных

1.8.2018 23:25

Фото: livejournal.com



В Берлине задержали подозреваемого в поджоге двух бездомных, передает ТАСС.



ЧП случилось в Берлине.В результате инцидента, произошедшего на территории района Кепеник, пострадали два человека, один из которых до сих пор остается в больнице.



По подозрению в поджоге двух бездомных в Берлине задержан 47-летний мужчина. Как рассказали представители правоохранительных органов ФРГ, ему предъявлено обвинение в попытке убийства. Сведений о мотивах его действий пока нет.



ЧП случилось поздним вечером 22 июля, когда двое бездомных были облиты горючей жидкостью и подожжены. Злоумышленник успел скрыться с места происшествия. Случайные прохожие, которые стали невольными очевидцами преступления, с помощью огнетушителей из ближайшего ларька оказали помощь потерпевшим и вызвали полицию.



В результате происшествия на станции городской электрички "Шеневайде" в больницу были экстренно доставлены двое мужчин без постоянного места жительства, сорока семи и шестидесяти двух лет. Один из них уже поправился и был выписан, но второй остается в крайне тяжелом состоянии.



Автор: Злата Богатова

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