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В Германии задержан подозреваемый в попытке убийства двух бездомных


1.8.2018 23:25
В Германии задержан подозреваемый в попытке убийства двух бездомныхФото: livejournal.com

В Берлине задержали подозреваемого в поджоге двух бездомных, передает ТАСС.

ЧП случилось в Берлине.В результате инцидента, произошедшего на территории района Кепеник, пострадали два человека, один из которых до сих пор остается в больнице.

По подозрению в поджоге двух бездомных в Берлине задержан 47-летний мужчина. Как рассказали представители правоохранительных органов ФРГ, ему предъявлено обвинение в попытке убийства. Сведений о мотивах его действий пока нет.

ЧП случилось поздним вечером 22 июля, когда двое бездомных были облиты горючей жидкостью и подожжены. Злоумышленник успел скрыться с места происшествия. Случайные прохожие, которые стали невольными очевидцами преступления, с помощью огнетушителей из ближайшего ларька оказали помощь потерпевшим и вызвали полицию.

В результате происшествия на станции городской электрички "Шеневайде" в больницу были экстренно доставлены двое мужчин без постоянного места жительства, сорока семи и шестидесяти двух лет. Один из них уже поправился и был выписан, но второй остается в крайне тяжелом состоянии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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