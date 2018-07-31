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Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН
11:13
Фото: xoroshiy.ru
Арестованы офицеры ФСБ, принимавшие участие во многих расследованиях, связанных с коррупцией в структуре ФСИН, передают российские СМИ. В прошлом Сергей Никитюк и Константин Струков были награждены ведомственными наградами. Оба также имели благодарности от руководства.
Санкцию на арест обвиняемых выдал Московский гарнизонный военный суд (МГВС). Офицеры свою причастность к особо крупному мошенничеству продолжают решительно отрицать.
Со ссылкой на источники в окружении Никитюка и Струкова, каждому из которых около тридцати лет, отмечается, что они жили довольно скромно. Арестованные контрразведчики в течение нескольких последних лет были непосредственно задействованы в подавляющем большинстве громких дел, связанных с разоблачениями в структуре ФСИН. В их числе - разработка экс-руководителя ведомства Александра Реймера, которого позднее осудили по статье за мошенничество.
Делом занимается центральный аппарат СКР. По версии следствия, контрразведчики являлись участниками крупной аферы, целью которой являлось отчуждение половины активов коммерческой структуры на сумму более двух миллионов рублей. Уточняется, что преступление связано со строительным рынком "На Остаповской".
Напомним, весной 2016 года Сергей Никитюк, который на тот момент еще был капитаном, являлся старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го направления 3-го отдела управления "М". Офицер подал рапорт руководству, доложив о фактах хищений, которые были выявлены в ходе проверки на ФГУП "Консервный завод ФСИН". Предприятие, которым руководил Павел Беликов, находится под Саратовом.
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