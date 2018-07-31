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В Москве совсем скоро выступит турецкая оперная дива Серап Чифтчи
02:21
Фото: кадр видео с youtube.com
В Москве выступит звезда Государственного театра оперы и балета Анталии Серап Чифтчи, передает ТАСС.
Предполагается, что меццо-сопрано даст несколько концертов.
Выступления оперной певицы, обладающей уникальным по красоте звучания голосом, пройдут в парке "Красная Пресня" с 10 по 12 августа. Выступления Серап Чифтчи будут организованы в рамках программы Второго фестиваля Турции в российской столице.
Как рассказали журналистам в пресс-службе фестиваля, Серап Чифтчи известна как выдающаяся исполнительница классического репертуара, но также с успехом выступает и с произведениями национальной музыки. Поэтому она уже стала настоящим "олицетворением многоликой культуры своей страны", знакомя с ней зрителей по всему миру.
Артистку очень часто приглашают к участию в масштабных мероприятиях не только в Турции, но и далеко за пределами страны. Организаторы фестиваля рассказали, что Серап Чифтчи пела в Соединенных Штатах, Омане, странах Латинской Америки и Европы.
Во время фестиваля в российской столице турецкой оперной диве предстоит выступать вместе с тенорами Большого театра.
По словам звезды, она готовит для отечественных любителей искусства популярные арии и неаполитанские песни, а также фольклорные композиции. Кроме песен на турецком языке, она, возможно, будет петь и на русском. Какие именно песни прозвучат в ее исполнении, артистка решила пока не говорить, чтобы зрителей ожидал настоящий сюрприз.
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