Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Коми после гибели подростков признали виновным в небрежном хранении оружия

01:28

Фото: sitenavesov.ru



Жителя Коми оштрафовали за небрежное хранение оружия, в результате которого погибли двое подростков, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей прокуратуры Усинска. В ходе расследования подтвердилась первоначальная версия - один из юношей застрелился, случайно убив приятеля.



Жителя Усинского района Коми признали виновным в небрежном хранении оружия. Выстрел из него стал причиной гибели двух подростков, которые отправились охотиться. Во время расследования подтвердилась версия о том, что один из юношей сначала случайно выстрелил в сторону приятеля. После того, как подросток погиб от полученного ранения, второй выстрелил себе в голову.



Отмечается, что ружье принадлежало отцу юноши, который погиб от случайного попадания. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.



Трагедия случилась в мае 2016 года, когда двое мальчиков, четырнадцати и пятнадцати лет, отправились в лес с ружьем. Домой подростки с охоты так и не вернулись, после чего взволнованные родственники приступили к самостоятельным поискам. В результате итоге несовершеннолетних были найдены погибшими неподалеку от населенного пункта Денисовка.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

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