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Ценный диптих из коллекции Строгановых останется в американском музее


31.7.2018 20:11
Ценный диптих из коллекции Строгановых останется в американском музееФото: imagejournal.org

Ценный диптих из коллекции Строгановых останется в американском музее.

Как передает ТАСС, соответствующее решение о судьбе полотен "Адам" и "Ева" художника Лукаса Кранаха - старшего вынес суд в Калифорнии.

Произведения выдающегося немецкого живописца Лукаса Кранаха - старшего, в прошлом входившие в коллекцию Строгановых, будут оставаться в собрании Музея Нортона Саймона, который находится в калифорнийской Пасадине. Такой вердикт вынес  апелляционный суд Девятого округа американского штата.

На портале суда было опубликовано обоснование, в котором указано об окончательном отклонении претензий со стороны Мареи вон Саер. Жительница штата Коннектикут, являющаяся наследницей голландского коллекционера Жака Гудстиккера, пыталась оспорить принадлежность полотен, подав соответствующий иск к музею. Рассмотрев ходатайство о картинах "Адам" и "Ева", которые были приобретены Гудстиккером на аукционе в Берлине в 1930-х годах, судейская коллегия признала обоснованным решение, которое ранее вынес суд Центрального округа.

Марея вон Саер более десяти лет назад подала иск о возвращении полотен, которые были присвоены нацистами в период Второй мировой войны - свекор был вынужден их продать, по ее мнению. Однако суд аргументировал свое суждение так называемой доктриной "акт государства".

Ранее суд Лос-Анджелеса отказался рассматривать иск, как как это дело могло затрагивать вопросы, связанные с внешней политикой Соединенных Штатов - за них может отвечать исключительно правительство страны. Дело в том, что в Калифорнии есть закон, позволяющий наследникам жертв Холокоста заявлять о своих правах на ценности, которые были в прошлом конфискованы нацистами. Американке необходимо было доказать, что она вступила в права наследования не позже, чем через три года после кончины коллекционера Гудстиккера.

Стоимость диптиха, входившего в коллекцию Строгановых и перешедших после революции в собственность советского государства, около десяти лет назад оценивалась в двадцать четыре миллиона долларов.

Автор: Злата Богатова

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