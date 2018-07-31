|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ценный диптих из коллекции Строгановых останется в американском музее
31.7.2018 20:11
Фото: imagejournal.org
Ценный диптих из коллекции Строгановых останется в американском музее.
Как передает ТАСС, соответствующее решение о судьбе полотен "Адам" и "Ева" художника Лукаса Кранаха - старшего вынес суд в Калифорнии.
Произведения выдающегося немецкого живописца Лукаса Кранаха - старшего, в прошлом входившие в коллекцию Строгановых, будут оставаться в собрании Музея Нортона Саймона, который находится в калифорнийской Пасадине. Такой вердикт вынес апелляционный суд Девятого округа американского штата.
На портале суда было опубликовано обоснование, в котором указано об окончательном отклонении претензий со стороны Мареи вон Саер. Жительница штата Коннектикут, являющаяся наследницей голландского коллекционера Жака Гудстиккера, пыталась оспорить принадлежность полотен, подав соответствующий иск к музею. Рассмотрев ходатайство о картинах "Адам" и "Ева", которые были приобретены Гудстиккером на аукционе в Берлине в 1930-х годах, судейская коллегия признала обоснованным решение, которое ранее вынес суд Центрального округа.
Марея вон Саер более десяти лет назад подала иск о возвращении полотен, которые были присвоены нацистами в период Второй мировой войны - свекор был вынужден их продать, по ее мнению. Однако суд аргументировал свое суждение так называемой доктриной "акт государства".
Ранее суд Лос-Анджелеса отказался рассматривать иск, как как это дело могло затрагивать вопросы, связанные с внешней политикой Соединенных Штатов - за них может отвечать исключительно правительство страны. Дело в том, что в Калифорнии есть закон, позволяющий наследникам жертв Холокоста заявлять о своих правах на ценности, которые были в прошлом конфискованы нацистами. Американке необходимо было доказать, что она вступила в права наследования не позже, чем через три года после кончины коллекционера Гудстиккера.
Стоимость диптиха, входившего в коллекцию Строгановых и перешедших после революции в собственность советского государства, около десяти лет назад оценивалась в двадцать четыре миллиона долларов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|