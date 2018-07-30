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Женская сеть myJulia.ru
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Во Франции освобождена медсестра, взятая в заложники в тюрьме
00:08
Фото: rl0.ru
На юго-востоке Франции удалось освободить женщину, взятую в заложники заключенным, передает ТАСС.
Как сообщили представители министерства юстиции республики, злоумышленник удерживал медсестру на протяжении нескольких часов.
ЧП случилось в тюрьме города Салон-де-Прованс, который находится на юго-востоке Франции. Женщина, работающая медицинской сестрой, была взята в заложники одним из заключенных. Отмечалось, что инцидент произошел на территории психиатрического отделения.
Злоумышленник удерживал сотрудницу тюрьмы более трех часов, рассказали представители французского ведомства. В результате женщина была освобождена. Согласно официальным данным, она не пострадала.
Какие-либо подробности о проведенной силовиками операции пока не поступали. Сведений о личности преступника и мотивах его действий также на данный момент нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
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