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В Каспийске трехлетний ребенок смертельно ранил собственную мать
30.7.2018 19:37
Фото: old.sud.ua
Полиция дагестанского города Каспийска приступила к проверке по факту гибели молодой местной жительницы, передает РИА Новости
По предварительным данным, женщину случайно застрелил трехлетний сын.
Мальчик, играя с ружьем, случайно выстрелил в сторону собственной матери. Женщина скончалась от полученных ранений, заявили представители региональных правоохранительных органов. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют специалисты.
По данным ряда источников, в руках трехлетнего ребенка каким-то образом оказался охотничий карабин "Сайга". В ходе начатой проверки следователям предстоит установить, как хранилось оружие, если его мог взять мальчик.
Напомним, минувшей весной жительница Соединенных Штатах случайно убила собственную дочь - она уронила пистолет, предохранитель которого в тот момент был включен. Двухлетний ребенок получил смертельное ранение и скончался в одной из больниц штата Огайо. Как отмечали американские СМИ, женщина имела разрешение на скрытое ношение оружия.
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