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В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров
30.7.2018 18:41
Фото: shswavebreaker.com
В Соединенных Штатах до шести человек увеличилось число жертв лесных пожаров, бушующих в Калифорнии.
Пламя пока локализовать не удается, передают американские СМИ.
Как рассказал журналистам шериф округа Шаста Том Босенко, найдено тело еще одного погибшего. Кроме того, в экстренные службы поступили сообщения о по меньшей мере семи людях, которые не эвакуировались, несмотря на предупреждения, и пропали без вести.
По данным ряда американских СМИ, пропавшими без вести на текущий момент числятся как минимум семнадцать человек.
Ранее были официально подтверждены сообщения о гибели двух малолетних детей и их престарелой родственницы. Позднее стало известно о том, что во время тушении огня погибли двое сотрудников пожарной службы.
Лесные пожары на территории округа Шаста начались около недели назад. В течение последних суток общая площадь возгорания еще немного возросла. На сегодняшний день огонь охватил более 360 кв. км. Экстренно объявленная эвакуация затронула порядка сорока тысяч местных жителей.
Свыше трех с половиной тысяч пожарных сейчас продолжают борьбу с разбушевавшейся стихией. В тушении огня задействованы десятки вертолетов, однако пламя пока локализовано только на 5%.
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