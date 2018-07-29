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В Россию доставлен главный фигурант «кокаинового дела»


16:08
В Россию доставлен главный фигурант «кокаинового дела»Фото: rosotkat.r

России выдан предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины, передает агентство "Интерфакс".

К настоящему времени Андрей Ковальчук уже доставлен в спецблок "Матросской тишины".

Германские власти выдали российской стороне Андрея Ковальчука, который может оказаться главным фигурантом громкого дела о поставках кокаина из Аргентины. По данным ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова, его подзащитный продолжает отрицать всякую причастность к инциденту.

По словам Ковальчука, он осуществлял поставки в РФ кофе и табака, а также полудрагоценных камней. Он не имеет представления о том, каким образом и откуда появились наркотики.

Настаивают на своей невиновности и другие фигуранты этого дела, которые были арестованы ранее.

Напомним, в конце 2016 года российские дипломаты уведомили аргентинских силовиков о подозрительных чемоданах, которые были найдены на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе. В ходе дальнейшего расследования, проводившегося совместно спецслужбами двух стран, было установлено, что преступники намеревались отправить зелье в РФ посредством дипломатической почты.

Автор: Злата Богатова

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