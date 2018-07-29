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Сестра Шэрон Тейт благословила фильм о банде Мэнсона


13:14
Сестра Шэрон Тейт благословила фильм о банде МэнсонаФото: cultjer.com

Сестра убитой актрисы Шэрон Тейт благословила фильм Квентина Тарантино, посвященный секте Мэнсона. Предполагается, что премьера картины состоится через год - в конце июля 2019 года. По данным портала TMZ, лента будет называться "Однажды в Голливуде".

Лента не претендует на документальность, однако центральные события сюжета могут оказаться связанными с некоторыми эпизодами истории банды. Речь, в частности, идет о жестокой расправе над 26-летней супругой режиссера Романа Полански. Шэрон Тейт и ее друзья были убиты в начале августа 1969 года. Актриса находилась на позднем сроке беременности.

Сестра покойной, Дебра Тейт, в прошлом уже выражала взволнованность из-за этических аспектом упоминания трагедии. Квентин Тарантино, чтобы успокоить даму, организовал с ней встречу и подробно изложил свои намерения. В результате сестра убитой смогла убедиться в том, что лента окажется совсем не тем, о чем думаешь, когда рядом стоят имена Тарантино и Мэнсона.

Дебра Тейт также выразила благодарность создателям фильма за перенос премьерного показа, чтобы дата не совпадала с годовщиной убийства ее сестры.

Напомним, в начале года стало известно о том, что в новой ленте Квентина Тарантино может сыграть Леонардо Ди Каприо.

Автор: Злата Богатова

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