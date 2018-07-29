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СМИ: Брэд Питт «мутировал» под образ всех своих подруг
29.7.2018 17:41
Фото: bagnet.org
В Сети распространяется история, связанная с многочисленными преображениями известного актера Брэда Питта.
Забавное открытие, сделанное американски фотографом Сарой МакГонагалл, стало главным сетевым шлягером уходящей недели.
Подкрепив свои выводы довольно очевидными и многочисленными визуальными доказательствами, Сара МакГонагалл предположила, что Брэд Питт на протяжении длительного времени копировал образы собственных подруг. Судя по материалам, опубликованным в Twitter фотографа, актер перенимал имидж женщины, даже если она меняла свой стиль.
Как можно проследить по тщательно подобранной серии снимков, Питт практически всегда внешне полностью подстраивался под своих подруг. В некоторых случаях сходство даже становилось пугающим, констатировали подписчики МакГонагалл, согласившиеся с ее теорией и распространившие эту новость. Пользователи даже назвали Питта хамелеоном.
Авторы портала Bored Potato отмечают, что если хорошенько присмотреться к актеру, можно проследить не только схожий образ, но и "мутировавшие" черты лица Питта, которые напоминают ту, кто была с ним рядом в соответствующий период жизни.
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