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Трамп заявил, что хотел бы подружиться с Путиным
17:05
Фото: riafan.ru
По мнению главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, он мог бы подружиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Американский президент заговорил об этом в ходе выступления на пресс-конференции, проходившей сегодня в штаб-квартире НАТО.
По словам Дональда Трампа, он представляет США, а Владимир Путин - Россию. Сейчас главы стран являются конкурентами, однако не стоит их считать врагами, подчеркнул американский президент и выразил надежду, что когда-нибудь они смогут подружиться.
Пока же, отметил президент США, он не может назвать Путина своим другом из-за недостаточно близкого знакомства. Напомнив, что их встречи проводились "лишь несколько раз", американский лидер сказал, что собеседники были взаимовежливы, и "все это видели".
Как подчеркнул Трамп, он полагает, что вновь поладит с Путиным.
Встреча президентов РФ и США пройдет уже 16 июля в Хельсинки. Американский лидер ранее выражал намерение обсудить обстановку в Сирии и на Украине, а также тему вмешательства в выборы в США, которое продолжают приписывать России.
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