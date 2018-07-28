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Под Карагандой найдено захоронение древних «Ромео и Джульетты»
28.7.2018 23:42
Фото: amic.ru
В Казахстане найдена древняя могила, в которой погребены мужчина и женщина.
Захоронение на территории Карагандинской области обнаружила группа исследователей под руководством Игоря Кукушкина, отмечает The Mirror.
Как полагают ученые, возраст захоронения составляет не менее пяти тысячелетий. В прошлом могилу, окруженную камнями, разграбили. Но в ней сохранились немало вещей, в частности, колчан, кинжал и фрагменты стрелы. Кроме того, археологи отыскали оставленные на женщине были украшения, в оформлении которых были использованы драгоценные и полудрагоценные камни, а также позолоченный кулон с вставкой из керамики.
Останки двух лошадей, погребенных в тот же период поблизости, указывают на то, что животных убили и добавили в захоронение таким образом, чтобы они могли составить колесницу. По словам ученых, древние жители этих мест полагали, что лошади перенесут покойных "Ромео и Джульетту" в загробный мир.
Несмотря на предположения о том, что в прессе появились догадки о паре влюбленных, исследователи полагают, что мог быть и другой вариант. Предположительно, одного человека могли принести в жертву после кончины другого.
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