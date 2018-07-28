Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Карагандой найдено захоронение древних «Ромео и Джульетты»

28.7.2018 23:42

Фото: amic.ru



В Казахстане найдена древняя могила, в которой погребены мужчина и женщина.



Захоронение на территории Карагандинской области обнаружила группа исследователей под руководством Игоря Кукушкина, отмечает The Mirror.



Как полагают ученые, возраст захоронения составляет не менее пяти тысячелетий. В прошлом могилу, окруженную камнями, разграбили. Но в ней сохранились немало вещей, в частности, колчан, кинжал и фрагменты стрелы. Кроме того, археологи отыскали оставленные на женщине были украшения, в оформлении которых были использованы драгоценные и полудрагоценные камни, а также позолоченный кулон с вставкой из керамики.



Останки двух лошадей, погребенных в тот же период поблизости, указывают на то, что животных убили и добавили в захоронение таким образом, чтобы они могли составить колесницу. По словам ученых, древние жители этих мест полагали, что лошади перенесут покойных "Ромео и Джульетту" в загробный мир.



Несмотря на предположения о том, что в прессе появились догадки о паре влюбленных, исследователи полагают, что мог быть и другой вариант. Предположительно, одного человека могли принести в жертву после кончины другого.



Автор: Злата Богатова

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