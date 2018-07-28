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Скончался 34-летний житель Подмосковья, жестоко избитый пятью полицейскими
28.7.2018 20:24
Фото: livejournal.com
В больнице скончался избитый полицейскими Евгений Толстов, передают российские СМИ.
Житель города Павловский Посад получил серьезные травмы в результате конфликта, окончившегося дракой около бара.
О смерти 34-летнего мужчины, которого избили пятеро сотрудников ДПС, в социальных сетях рассказали родственники Евгения Толстова.
Как передает Рен-ТВ, инцидент случился еще 21 июля, на парковке около кафе "Muskat Bar". Со ссылкой на свидетельства невольных очевидцев драки, Евгений пытался вступиться за своего друга. Однако на него впятером набросились пятеро мужчин, жестоко избив. Позже выяснилось, что они являлись сотрудниками ДПС.
По данным ряда источников, стихийный конфликт разгорелся между посетителями бара из-за стакана, который разбил приятель Евгения. Мужчины не только принесли свои извинения, но оплатили стоимость посуды. Но драки избежать не удалось.
Ранее работники кафе подтвердили информацию о том, что некоторые из полицейских, участвовавших в драке, были в форме.
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