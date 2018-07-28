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В новом эпизоде «Звездных войн» появится покойная Кэрри Фишер


28.7.2018 14:53
В новом эпизоде «Звездных войн» появится покойная Кэрри ФишерФото: ggpht.com

Умершую киноактрису Кэрри Фишер решили "воскресит" в новом эпизоде "Звездных войн", передает РИА Новости. По словам режиссера Джея Абрамса, создатели фильма "никогда не собирались" приглашать на эту роль какую-либо другую артистку или применять компьютерную графику.

Американский кинематографист отметил, что в девятом эпизоде Кэрри Фишер вновь появится с разрешения ее дочери, Билли. Создатели нашли способ увековечить актрису в роли Леи, используя кадры, которые ранее были отсняты для седьмого эпизода.

Съемочный процесс стартует уже 1 августа 2018 года в Великобритании. Главные роли предстоит сыграть Дэйзи Ридли, Адаму Драйверу, Джону Бойеге, Оскару Айзеку и другим известным артистам.

Кэрри Фишер умерла в конце 2016 года. Она стала всемирно популярной, сыграв принцессу Лею в киносаге "Звездные войны". Через день после кончины артистки ушла из жизни ее мать, актриса Дебби Рейнольдс. Актрисы были похоронены вместе в специально созданной урне в виде капсулы от прозака.

Напомним, не так давно была выпущена биографическая книга, которая получила название "Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс". Авторы рассказали в ней о том, как юная Фишер в несовершеннолетнем возрасте имела романтические связи с Дэвидом Боуи и Фредди Меркьюри.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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