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Поклонская попросила прощения у Пушкиной за «неудобства» из-за присоединения Крыма
27.7.2018 23:28
Фото: mycdn.me
Наталья Поклонская решила "извиниться" перед Ириной Родниной и Оксаной Пушкиной, передают российские СМИ.
Депутат Госдумы отреагировала на критику коллег с очевидным сарказмом.
По словам депутата Государственной думы Натальи Поклонской, ее не удивила критика со стороны Оксаны Пушкиной и Ирины Родниной - "это их мировосприятие и их ответственность". Однако зря они высказывались по поводу Крыма, написала Поклонская в социальной сети. По ее мнению, речь идет о понятном стремлении "уколоть побольнее".
Поклонская попросила извинений у Родниной и Пушкиной "за неудобства", с которыми им пришлось столкнуться после вхождения Крыма в состав РФ. По словам депутата, ее коллеги, вероятно, до сих склонны испытывать некие переживания по этому поводу. Этим можно объяснить "перманентное раздражение" с их стороны в адрес Поклонской, отметила она.
Извинившись, Поклонская подчеркнула, что ей уже давно хотелось это сделать. При этом она написала, что в прошлом никогда не хвалилась периодом деятельности на полуострове и не намерена сейчас никому лезть в душу с собственным опытом. В заключение Поклонская отметила, что каждому нужно "заниматься своим делом в соответствии с воспитанием, личностными качествами и совестью" и посоветовала Родниной и Пушкиной не тратить их "драгоценное время зря" на оценки и советы.
Ранее Оксана Пушкина выразила осуждение в связи с демаршем Натальи Поклонской по поводу голосованием об изменениях пенсионного возраста, предложив парламентарию задуматься об уходе с поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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