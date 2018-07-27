Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Кемерово главаря ОПГ застрелили на празднике по случаю его освобождения

27.7.2018 11:33

Фото: rl0.ru



Полиция города Новокузнецка приступила к расследованию убийства 39-летнего мужчины, который минувшей ночью был застрелен в одном из местных баров.



Как передают региональные СМИ, погибший отмечал освобождение из мест лишения свободы в компании друзей.



Со ссылкой на источники в региональных правоохранительных органах отмечается, что в заведении в ночь на 27 июля находилась достаточно большая компания. Порядка двадцати человек веселились и выпивали. После полуночи в зале появился незнакомец, одетый во все черное.



Как рассказали позже невольные свидетели убийства, лицо киллера было закрыто очками и капюшоном. Подойдя к 39-летнему мужчине, ранее судимому за мошенничество и вымогательство, преступник произвел несколько выстрелов с близкого расстояния. Сразу после покушения нападавший скрылся. Скорую помощь и полицию вызвали друзья погибшего мужчины.



Сведения о ЧП уже подтвердили в пресс-службу СУ СКР по Кемеровской области. В ведомстве пояснили, что погибший освободился из мест лишения свободы в июле. В числе приоритетных версий следователи рассматривают его криминальные связи.



Автор: Злата Богатова

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