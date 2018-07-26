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В Дагестане 5 человек погибли в ночном ДТП
10:58
Фото: life.ru
Правоохранительные органы Дагестана приступили к выяснению обстоятельств крупной дорожной аварии, в которой погибли пять человек, передает ТАСС. Как сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского МВД, трагедия случилась на территории Кизилюртовского района.
Согласно имеющимся на это час данным, столкнулись автомашины "КамАЗ" и ВАЗ 2105. От полученных травм на месте погибли пять человек. Двое пострадавших после аварии были госпитализированы в больницу Кизилюрта. Сведений о их состоянии пока нет. В ведомстве отметили, что все погибшие в момент столкновения находились в легковой автомашине. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.
Сообщение о смертельной аварии на федеральной трассе "Кавказ" поступило на пульт оперативных служб в 2 часа по московскому времени, отметили представители республиканского МЧС. За четыре часа до этого на 771 км указанной автодороги, неподалеку от населенного пункта Новочиркей произошло столкновение.
В МЧС рассказали, что возгорания на месте ЧП зафиксировано не было, движение не нарушалось. В мероприятиях по ликвидации последствий аварии было задействовано тридцать сотрудников и привлекалось одиннадцать единиц спецтехники.
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