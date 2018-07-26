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Сегодня вечером над Землей зависнет «кровавая луна»


10:01
Сегодня вечером над Землей зависнет «кровавая луна»Фото: livejournal.com

Сегодня вечером «кровавая луна» на несколько часов зависнет над Землей, передают российские СМИ.

Как прогнозируют ученые, начнется затмение около 21.30 по московскому времени.

Сегодня вечером, 27 июля, россияне получат редкую возможность наблюдать уникальное астрономическое явление. На официальном сайте Московского планетария отмечается, что полное лунное затмение совпадет с "великим противостоянием" Марса, когда Красная планета подлетит к Земле на самое близкое за последние полтора десятка лет расстояние.

Естественный спутник Земли в течение четырех часов будет окрашен в красно-бурый цвет, поэтому астрономы называют предстоящее затмение "кровавой луной".

Согласно календарю, составленному в конце 2017 года членом совета Новосибирского астрономического общества Олегом Кашиным, июль оказался довольно богатым на интересные астрономические события. В частности, 10 числа Венера проходила рядом со звездой Регул, а через несколько суток к нашей планете на довольно небольшое (по астрономическим меркам) расстояние приблизилась Луна. Небесные тела 13 июля разделяло лишь около 357 тысяч километров. При этом Луна на непродолжительное время частично заслонила Солнце.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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