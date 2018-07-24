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Организаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ МонеточкиОрганизаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ Монеточки
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Организаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ Монеточки


14:17
Организаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ МонеточкиФото: vk.me

Исполнительница Монеточка не будет выступать на "Нашествии", передают российские СМИ.

По словам организаторов, певица приняла решение об отмене участия еще около месяца назад.

Отмена выступления певицы никак не повлияет на сотрудничество с Монеткой, заявили в оргкомитете фестиваля.

Сообщение о том, что исполнительница не будет выступать в этом году на "Нашествии", сегодня появилось в официальной группе певицы "ВКонтакте". Извинившись перед теми, кто ожидал увидеть ее, двадцатилетняя екатеринбурженка Елизавета Гырдымова, ставшая в последнее время популярной под псевдонимом Монеточка, не прокомментировала причины решения.

Ранее стало известно об отказе приехать на "Нашествие" нескольких коллективов. Как писали российские СМИ, группы "Порнофильмы", "Йорш" и "Элизиум" отменили свое участие в связи с тем, что организаторы в этом году решили сотрудничать с оборонным ведомством.

В этом году музыкальный фестиваль "Нашествие" состоится с 3 по 5 августа. Программа масштабного мероприятия, которое будет проводиться под Тверью, предполагает более сорока интерактивных зон и развлекательных площадок. Во время фестиваля, помимо традиционно яркой концертной программы, войдут, в частности, театральные постановки, кинопоказы и выступления реконструкторов, а также разнообразные мероприятия, рассчитанные на детей.

В первый раз "Нашествие" провели в 1999 году. Начиная с 2013 года в фестивале периодически принимает участие Министерство обороны РФ. Предполагается, что зрители смогут увидеть выставки военной техники ведомства и показательные полеты авиагрупп, которые продемонстрируют высший пилотаж.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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