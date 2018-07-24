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Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, успешно сдал допэкзамен в МГУ
11:44
Фото: u-news24.com
Руслан Салимгареев, ставший ранее чемпионом по сдаче ЕГЭ, смог получить наивысшие баллы на экзамене в МГУ им. Ломоносова, передает ТАСС.
Юноша успешно прошел вступительные экзамены в ведущий вуз нашей страны.
Результаты испытаний по математике разместил на своей официальной странице Факультет биоинженерии и биоинформатики, куда Руслан Салимгареев ранее решил подать документы. В этом году проходной балл составлял 448, а молодой человек опять смог получить наивысшие оценки. В сумме Руслан набрал 500 баллов.
По словам абитуриента, после успешной сдачи экзаменов он испытал "чувство еще одного пройденного этапа".
Факультет, на которой стремился поступить Руслан Салимгареев, в МГУ сформировали в 2002 году для подготовки высококвалифицированных кадров для научно-исследовательских институтов и университетов, включая учреждения в сфере медицины и промышленности.
Напомним, ранее Руслан Салимгареев рассказывал журналистам о своих увлечениях и планах на будущее. Выпускник также опроверг довольно распространенное мнение о том, что школьники, успешно справляющиеся с единым госэкзаменом, редко побеждают на олимпиадах, и наоборот. Как считает Руслан, в прошлом многократно становившийся победителем и призером состязаний всероссийского уровня по различным предметам, опыт оказался для него очень полезным при подготовке к ЕГЭ.
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