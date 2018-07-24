Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После прорыва дамбы в Лаосе уничтожены шесть деревень, сотни людей пропали без вести

24.7.2018 23:07

Фото: obuzz.ru



В Лаосе продолжаются поисковые работы на месте обрушения дамбы строящейся ГЭС, передает ТАСС.



На текущий момент спасателям уже удалось отыскать тела двадцати восьми погибших. Сотни числятся без вести пропавшими.



Как сообщает Вьетнамское информационное агентство, спасатели, продолжающие работу на юго-востоке Лаоса, обнаружили тела двадцати восьми погибших. Пропавшими без вести пока продолжают считаться сотни местных жителей. Точное количество тех, кто мог оказаться под завалами, пока определить не представляется возможным.



ЧП случилось вечером минувшего понедельника, 23 июля. Согласно официальным данным, прорыв дамбы на ГЭС в районе Санамсай (провинция Аттапы) мог быть спровоцирован продолжающимися в регионе ливнями. Однако точные причины трагедии предстоит установить экспертам в ходе тщательного разбирательства.



После прорыва дамбы на близлежащие районы обрушилось порядка пяти миллиардов кубометров воды. Полностью затопленными оказались шесть деревень, разрушены и повреждены тысячи домов. Более шести с половиной тысяч жителей лишились крова.



Автор: Злата Богатова

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