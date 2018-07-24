Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: В Подмосковье погиб чемпион мира по аэроакробатике

24.7.2018 22:47

Фото: mk.ru



Среди жертв авиакатастрофы в подмосковном Серпуховском районе может быть Игорь Турик - обладатель титула чемпиона мира по авиационной акробатике, передает агентство "Интерфакс".



Сведений о причинах ЧП пока нет.



Со ссылкой на собственный информированный источник агентство рассказывает о том, что на борту легкомоторного самолета, который разбился сегодня в Подмосковье, был Игорь Турик. В 2014 году он завоевал титул чемпиона мира по аэроакробатике. Командные испытания проводились тогда на самолетах ЯК-52.



Ранее сведения о гибели двух человек при крушении легкомоторного воздушного судна подтвердили в региональном ГСУ на транспорте СКР. По факту случившегося начата доследственная проверка, отметили в ведомстве. Обстоятельства смертельной аварии предстоит выяснить специалистам, отметили в следственном ведомстве.



Трагический инцидент произошел неподалеку от аэродрома Дракино, где около 15:30 разбился спортивный самолет ZLIN 326. Два человека, находившиеся на его борту, погибли.



По данным ряда открытых источников, причиной крушения мог стать отказ техники во время выполнения рискованного маневра. Официального подтверждения эти сведения пока не получили.



Игорь Турик родился в 1968 году под Архангельском. Увлекся самолетами еще в школе, когда в третьем классе случайно оказался среди ребят, занимавшихся авиамоделированием. После окончания Харьковского военного училища летчиков и военно-воздушной академии имени Гагарина возглавлял федерацию авиационного спорта Дальнего востока. Кроме того, он серьезно увлекался авторалли и восточными единоборствами, а также греблей на байдарке.



Автор: Злата Богатова

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