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В Швеции проходит выставка, посвященная коту Гарфилду
24.7.2018 17:02
Фото: liveinternet.ru
В Швеции начала работу выставка, посвященная коту Гарфилду.
Как передает ТАСС, экспозиция открылась в городе Кальмар, расположенном на юге страны.
Большинство экспонатов принадлежат Адаму Линдрусу, который уже тридцать пять лет увлеченно собирает вещи, связанные с этим известным персонажем. По словам шведского коллекционера, он очень давно мечтал о выставке, которая будет посвящена коту Гарфилду.
На выставке можно увидеть множество вещей, связанных с героем одноименного фильма и комиксов. Среди экспонатов Линдрус особо выделил банку консервированного тунца, на которой изображен Гарфилд. Коллекционер отметил, что ему активно оказывали помощь друзья и знакомые, которые на протяжении многих лет привозили из зарубежных поездок все, чтобы было так или иначе связано с этим замечательным котом.
Впервые серию комиксов о забавном коте экранизировали еще в 1970 годах. В 2004 году на экраны вышла художественная лента "Гарфилд", а еще через два года - сиквел "Гарфилд-2. История двух кошечек". Позднее были созданы анимационный фильм "Настоящий Гарфилд" и "Космический спецназ Гарфилда".
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