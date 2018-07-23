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В Каире владельцы зоопарка выдавали за зебр раскрашенных ослов
11:24
Фото: Mahmoud A. Sarhan / Facebook
В одном из зоопарков Каира посетителям предлагали посмотреть на домашних ослов, выдавая их за зебр, передает телевизионный канал Extra News.
Первым заметил подлог десятиклассник Мухаммед Сархан, обративший внимание на подтекавшую краску на морде животного.
Юноша, приехавший в зверинец на экскурсию, заметил, что некоторые черные полосы на зебре растекаются. Проблемы с окрасом возникали в области морды парнокопытного. Потом оказалось, что и на туловище животного течет краска.
Предположительно, владельцы зоопарка решили разукрасить распространенных в Египте домашних ослов, чтобы представить их как экзотических зебр. Однако из-за жаркой погоды, сохраняющейся в Каире, краска не держалась и начала стекать прямо на глазах у школьника. В результате десятиклассник разместил фото животных в соцетии. Публикации моментально разошлись в арабоязычных СМИ.
Стоит отметить, что в администрации продолжают настаивать на том, что все их зебры — настоящие.
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