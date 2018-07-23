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В Биробиджане спасают пятилетнего мальчика, избитого детьми до состояния комы
11:11
Фото: russkaya-moldova.ru
В детскую областную больницу Биробиджана доставлен жестоко избитый пятилетний мальчик, передает агентство "Интерфакс". В момент поступления ребенок находился в состоянии комы. Согласно имеющимся данным, дошкольника травмировали двое детей, пяти и десяти лет.
Как рассказал хирург Александр Березань, осматривавший ребенка, состояние мальчика крайне тяжелое, за его жизнь борются врачи-реаниматологи. Малыш пока остается в коме. Врачи диагностировали у него тяжелейшие повреждения, включая открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, многочисленные переломы височной и лобной костей, а также рваные раны головы, из-за которых мальчик потерял много крови.
Мать находилась в шоковом состоянии, она не смогла рассказать медикам, что случилось с ее сыном. В результате в больнице предполагали, что ребенка растерзали животные. Однако, как выяснилось позже, мальчик был избит во дворе другими детьми. Шокирующий инцидент произошел на территории населенного пункта Лукаши.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что ребенка могли покалечить десятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливает комиссия ПДН, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЕАО Ирина Пинчук.
По словам Пинчук, десятилетний мальчик, имея ограниченные возможности здоровья, посещал коррекционное учебное заведение. Учитывая ЧП, с родителями будет обсуждаться вопрос о необходимости лечения ребенка. В Биробиджане состоится комиссия с участием специалистов, которым предстоит рассматривать инцидент. Омбудсмен отметила, что власти держат на контроле и состояние пострадавшего мальчика. Если потребуется, ребенка доставят на лечение в Хабаровск.
По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Расследование взял под свой контроль глава регионального СУ СКР.
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