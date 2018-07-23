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В Париже найдено тело одной из основательниц FEMEN


10:47
В Париже найдено тело одной из основательниц FEMENФото: depo.ua

В Париже найдена мертвой Оксана Шачко, входившая в число основательниц женского движения FEMEN. О ее гибели рассказала другая активистка - Александра Шевченко.

По предварительным данным, речь может идти о суициде.

Как сообщает портал ВВС News Украина со ссылкой на Шевченко, точную дату смерти Шачко предстоит выяснить экспертам. Тело художницы было найдено накануне, 23 июля, в ее парижской квартире.

Шевченко уточнила, что в последний раз Шачко живой видели в пятничным вечером. Обе девушки на протяжении последних нескольких лет проживают во Франции.

Уточняется, что погибшая оставила предсмертную послание, в котором на английском языке написала "Вы все - фейк". Оксане Шачко был лишь тридцать один год. Информации о причине смерти пока нет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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