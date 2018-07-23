Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп заявил, что во время встречи с Путиным не шел на уступки

23.7.2018 17:29

Фото: focus.de



Глава США заявил, что не поступился национальными интересами своей страны во время саммита в Хельсинки. Как подчеркнул Дональд Трамп на своей странице в Twitter, ему удалось найти общий язык с российским коллегой Владимиром Путиным.



По словам Дональда Трампа, многие продажные СМИ дают негативные оценки недавнему саммиту в Финляндии. Фальшивая пресса сообщает о том, что американский президент "все сдал" и не занял достаточно жесткую позицию. Однако в действительности во время встречи с главой РФ он "ничем не поступился", - подчеркнул президент Соединенных Штатов.



Американский лидер также отметил, что речь шла о будущих выгодах обоих государств, и при этом президенты смогли "очень хорошо найти общий язык". По мнению Трампа, это превосходно, только не для прессы.



Напомним, не так давно Дональд Трамп заявил о том, что может стать злейшим врагом Владимира Путина, если им не удастся поладить между собой. Как подчеркивал при этом глава США, он "подходил к России жестче", чем кто-либо из американских президентов. Однако установление нормальных взаимоотношений с Москвой Трамп считает "позитивной вещью".



16 июля в финской столице прошли переговоры глав РФ и США. После полноформатной встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп говорил о том, что на саммите удалось достичь хороших результатов. По мнению главы Белого дома, Путин в Хельсинки смог продемонстрировать свои сильные качества. Позже американский президент заявил о том, что встреча с главой РФ оказалась лучше саммита Североатлантического альянса.



Автор: Злата Богатова

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