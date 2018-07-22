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В Дамаске назвали преступной эвакуацию активистов «Белых касок» из Сирии
14:39
Фото: mt5.com
Преступными назвал действия Израиля официальный представитель МИД Сирии, передает РИА Новости.
Комментарий был дан по поводу недавней эвакуации "Белых касок" из арабской республики в Иорданию.
Как передает национальное агентство САНА, операция по вывозу так называемых "Белых касок" продемонстрировала истинный характер этой организации. И официальный Дамаск ранее об этом предупреждал, заявил представитель сирийского дипломатического министерства.
В комментарии внешнеполитического ведомства также указано, что Соединенные Штаты, Канада и страны Европы, способствуя эвакуации "Белых касок", оказывают поддержку террористам.
Ранее стало известно о решении германских властей принять на своей территории пятьдесят активистов из Сирии.
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