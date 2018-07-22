Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФРГ примет активистов «Белых касок», эвакуированных из Сирии

22.7.2018 22:45

Фото: news-vendor.com



В Германии примут пятьдесят активистов "Белых касок" из Сирии , пишет Bild. Ранее официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил о том, что по запросу Соединенных Штатов, Канады и ряда стран Европы активисты "Белых касок" и члены их семей были эвакуированы из САР.



Глава германского дипломатического ведомства Хайко Маас от лица официального Бердина выразил готовность принять активистов. При этом министр пока не уточнил, о каком количестве идет речь. Как заявил Маас, "многие из этих мужественных активистов" уже нашли защиту и убежище. Германские власти также собираются проявить человечность, приняв некоторых из них, подчеркнул министр.



Ранее в МИД еврейского государства заявили об эвакуации активистов "Белых касок" вместе с членами их семей из Сирии. Как передавало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", в рамках осуществленной операции из южных областей САР в Иорданию удалось перевезти порядка восьмисот человек.



По мнению сирийских властей, активисты "Белых касок" могут иметь связи с террористическими группировками, включая "Джебхат ан-Нусра", действуя в интересах экстремистов.



Напомним, Соединенные Штаты, начиная с 2013 года оказывали организации финансовую поддержку. В общей сложности за этот период "Белые каски" получили от американских властей свыше тридцати трех миллионов долларов.



Автор: Злата Богатова

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