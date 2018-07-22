|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Волгоградом пять человек погибли в крупном ДТП
22.7.2018 19:47
Фото: vk.me
В Волгоградской области пять человек погибли и один пострадал в дорожно-транспортном происшествии, передает ТАСС.
В правоохранительных органах региона сообщили, что в больницу с травмами доставлен несовершеннолетний.
Как стало известно, на трассе Москва - Волгоград произошла авария с участием трех транспортных средств, в которой погибли пять человек. Представители местной полиции сообщили, что столкнулись две легковые машины и "КамАЗ", который в момент ЧП стоял. Авария случилась близ города Михайловка.
В единой дежурной диспетчерской службе городского округа отметили, что в ДТП пострадал несовершеннолетний. К настоящему времени он уже доставлен в больницу для оказания помощи. Отмечается, что сигнал о столкновении на 774-м трассы Р-22 "Каспий" поступил в экстренные службы в 4:19 по московскому времени.
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что "КамАЗ", стоявший на обочине дороги, пытался объехать 55-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигавшегося в направлении Волгограда. Когда машина оказалась на встречной полосе, в нее врезалась Lada Granta. За рулем этой машины находился 38-летний мужчина.
На месте от полученных ранений погибли оба водителя, две пассажирки машины Lada Priora - 53 и 83 лет, пассажирка машины Lada Granta, 39 лет. Тринадцатилетний подросток ехал в салоне Lada Priora.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|