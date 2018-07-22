Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Волгоградом пять человек погибли в крупном ДТП

22.7.2018 19:47

Фото: vk.me



В Волгоградской области пять человек погибли и один пострадал в дорожно-транспортном происшествии, передает ТАСС.



В правоохранительных органах региона сообщили, что в больницу с травмами доставлен несовершеннолетний.



Как стало известно, на трассе Москва - Волгоград произошла авария с участием трех транспортных средств, в которой погибли пять человек. Представители местной полиции сообщили, что столкнулись две легковые машины и "КамАЗ", который в момент ЧП стоял. Авария случилась близ города Михайловка.



В единой дежурной диспетчерской службе городского округа отметили, что в ДТП пострадал несовершеннолетний. К настоящему времени он уже доставлен в больницу для оказания помощи. Отмечается, что сигнал о столкновении на 774-м трассы Р-22 "Каспий" поступил в экстренные службы в 4:19 по московскому времени.



В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что "КамАЗ", стоявший на обочине дороги, пытался объехать 55-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигавшегося в направлении Волгограда. Когда машина оказалась на встречной полосе, в нее врезалась Lada Granta. За рулем этой машины находился 38-летний мужчина.



На месте от полученных ранений погибли оба водителя, две пассажирки машины Lada Priora - 53 и 83 лет, пассажирка машины Lada Granta, 39 лет. Тринадцатилетний подросток ехал в салоне Lada Priora.



Автор: Злата Богатова

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