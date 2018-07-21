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В Кабуле на пути кортежа возвратившегося из изгнания вице-президента произошел теракт
18:38
Фото: alphagroup.ru
В Кабуле по меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате взрыва рядом с территорией международного аэропорта, передают зарубежные СМИ.
Как заявил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, случившееся квалифицировано как террористическая атака.
Согласно официальным данным, в числе одиннадцати погибших и пострадавших - мирные жители и ребенок. Правоохранительные органы уже выяснили, что взрывное устройство привел в действие смертник.
Взрыв прогремел на пути следования колонны автомобилей, в одном из которых находился вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся в Кабул из Анкары, где проживал более года, будучи в изгнании.
Отмечается, что пока ни одна из радикальных группировок, проявляющих активность в регионе, не объявила о своей ответственности за теракт.
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