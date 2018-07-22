|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На востоке Москвы в драке со стрельбой пострадали три человека
22.7.2018 16:52
Фото: rl0.ru
Столичная полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого были ранены три человека.
По данным ТАСС, потасовка со стрельбой произошла на улице Рудневка на востоке Москвы.
Согласно предварительным сведениям, пострадавшие решили вступились за женщину, став невольными очевидцами того, как ее избивает некий мужчина. Однако обидчик открыл по ним стрельбу из травматического оружия.
Как рассказали представители столичных правоохранительных органов, ЧП случилось около дома № 9 на улице Рудневка. После того, как мужчина начал стрелять из травматического пистолета, ранив двоих человек, его избили знакомые пострадавших.
Один из раненых доставлен в больницу в тяжелом состоянии - выстрел был произведен в область сердца. Второго заступника злоумышленник ранил в шею.
Обстоятельства инцидента выясняют столичные правоохранительные органы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|