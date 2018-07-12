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Названы самые высокооплачиваемые музыканты мира


15:56
Названы самые высокооплачиваемые музыканты мираФото: ngenix.net

Список наиболее высокооплачиваемых музыкальный деятелей по итогам прошлого года возглавила рок-группа U2. Ирландцам удалось заработать более 54 миллионов долларов. Перечень, составленный американским изданием Billboard, опубликован накануне на портале журнала.

Как отметили составители рейтинга, более пятидесяти двух миллионов группе U2 принесло гастрольное турне Joshua Tree Tour. Музыканты смогли повторить свой финансовый успех 2016 года, устроив тур, оказавшийся наиболее кассовым.

На почетном втором месте - американский артист Гарт Брукс. Кантри-исполнитель смог подняться сразу на шестнадцать строчек, заработав 52,2 миллиона. Замыкает тройку лидеров американская группа Metallica - ее финансовые достижения составители рейтинга оценили в 43,2 миллиона.

Впервые в этот престижный список попал Бруно Марс, занявший сразу четвертую строчку. Доходы триумфатора премии Grammy составили более сорока с половиной миллионов.

В первое десятке перечня нашлось место для британского поп-музыканта Эда Ширана, заработавшего 31,3 миллиона, певицы Lady Gaga (29,7 миллиона) и коллективов Guns N' Roses и Coldplay, доходы которых составили соответственно 27,8 и 26,5 миллиона.

Напомним, не так давно журнал Rolling Stone назвал сто величайших музыкальных композиций XXI века.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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