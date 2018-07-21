Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лос-Анджелесе при захвате заложников в магазине погибла женщина

13:41

Фото: thetimesnews.ru



Полиция Лос-Анджелеса завершила спецоперацию по освобождению людей, которые были ранее захвачены в заложники в магазине.



По уточненным данным, в результате инцидента погибла женщина. Преступник при задержании сопротивления правоохранителям не оказывал.



ЧП случилось в продуктовом магазине сети Trader Joe's. О результатах проведенной операции мэр Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Эрик Гарсетти и начальник городской полиции Майкл Мур рассказали на пресс-конференции. Молодой человек, в течение около трех часов удерживавший в заложниках десятки человек, сдался без сопротивления. Отмечается, что нападавший является гражданином Соединенных Штатов. Злоумышленник получил ранение руки.



В здании магазина в момент ЧП могло находиться около пятидесяти человек, многие из которых быстро сумели спрятаться или самостоятельно выбраться на улицу. Кроме того, нескольких человек "подозреваемый выпустил на свободу сам", - сообщил Гарсетти. По словам мэра, от огнестрельного ранения скончалась женщина. Сотрудники экстренных служб смогли ее эвакуировать и доставить в больницу, однако она умерла.



По факту инцидента начато расследование. Информации о личности преступника и мотивах его действий из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что мужчина во время переговоров сам попросил у полицейских наручники, надел их и сдался властям.



Автор: Злата Богатова

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