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В Лос-Анджелесе при захвате заложников в магазине погибла женщина
13:41
Фото: thetimesnews.ru
Полиция Лос-Анджелеса завершила спецоперацию по освобождению людей, которые были ранее захвачены в заложники в магазине.
По уточненным данным, в результате инцидента погибла женщина. Преступник при задержании сопротивления правоохранителям не оказывал.
ЧП случилось в продуктовом магазине сети Trader Joe's. О результатах проведенной операции мэр Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Эрик Гарсетти и начальник городской полиции Майкл Мур рассказали на пресс-конференции. Молодой человек, в течение около трех часов удерживавший в заложниках десятки человек, сдался без сопротивления. Отмечается, что нападавший является гражданином Соединенных Штатов. Злоумышленник получил ранение руки.
В здании магазина в момент ЧП могло находиться около пятидесяти человек, многие из которых быстро сумели спрятаться или самостоятельно выбраться на улицу. Кроме того, нескольких человек "подозреваемый выпустил на свободу сам", - сообщил Гарсетти. По словам мэра, от огнестрельного ранения скончалась женщина. Сотрудники экстренных служб смогли ее эвакуировать и доставить в больницу, однако она умерла.
По факту инцидента начато расследование. Информации о личности преступника и мотивах его действий из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что мужчина во время переговоров сам попросил у полицейских наручники, надел их и сдался властям.
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