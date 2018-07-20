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В Италии найдены украденные полотна Рубенса и Ренуара


20.7.2018 20:39
В Италии найдены украденные полотна Рубенса и РенуараФото: ayton.id.au

Итальянским правоохранителям удалось отыскать ранее похищенные произведения Рубенса и Ренуара, передает РИА Новости.

Картины, украденные весной прошлого года, уже возвращены законным владельцам.

Как стало известно, в Италии найдены произведения Рубенса "Святое семейство и святая Анна" и Ренуара "Девушки на лугу". Картины были украдены в апреле прошлого года. Преступники планировали их продать, но карабинеры успели предотвратить следку, выйдя на след похитителей.

Пятеро подозреваемых в краже произведений искусства были задержаны еще в середине июня.

По данным итальянских правоохранителей, преступники связались с торговцами живописью, выдав себя за израильтян - крупного бизнесмена и раввина. Выразив намерение приобрести полотна за 26 миллионов евро, мошенники договорились о встрече. В назначенный час они попросту увезли картины в своей машине, скрывшись от продавцов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

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