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Путин предложил Трампу организовать референдум о статусе Донбасса‍


12:07
Путин предложил Трампу организовать референдум о статусе Донбасса‍Фото: cloudinary.com

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки выступил с предложением организовать референдум в Донбассе, информирует агентство Блумберг.

Со ссылкой на собственные информированные источники, присутствовавшие на недавней встрече президента РФ с послами и постпредами, отмечается, что имеется в виду референдум под эгидой международных организаций. Предполагается, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут выразить свое мнение о статусе территорий.

Как отметили источники, главы РФ и США во время встречи в Финляндии договорились пока не озвучивать эту инициативу. Американский президент в ближайшее время обдумает этот план, лишь после этого могут быть сделаны какие-то официальные заявления.

В минувший понедельник в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Президенты беседовали около четырех часов.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что может стать злейшим врагом Владимира Путина, если им не удастся поладить между собой. Как подчеркнул американский лидер, он "подходил к России жестче, чем любой другой президент США" на протяжении долгих лет. Однако установить нормальные взаимоотношения с российским коллегой, по его мнению, "будет позитивной вещью".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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