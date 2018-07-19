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Дочь бывшего главы УФМС Чечни задержана в Турции за связи с ИГ
08:56
Фото: news-vendor.com
В числе пяти человек, которые были задержаны в Турции по подозрению в связях с террористами, оказалась дочь бывшего высокопоставленного чеченского чиновника, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Турецкие правоохранители еще 4 июля задержали пять человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, деятельность официально запрещена в РФ). Как оказалось, среди задержанных - дочь Асу Дудуркаева, который в прошлом возглавлял УФМС РФ по Чеченской Республике. О задержании девушки со ссылкой на представителей руководства страны пишет газета Daily Sabah.
Осенью 2013 года Асу Дудуркаева был снят с поста. Решение главы Чечни Рамзана Кадырова было принято после того, как выяснилось, что дочь высокопоставленного чиновника может быть причастна к экстремистам, воюющим на территории Сирии.
Напомним, в конце прошлого года в Чечню удалось вернуть двух детей, вывезенных в Сирию их отцом, который воевал на стороне экстремистов. Как рассказывал тогда глава региона Рамзан Кадыров, мероприятия по возвращению маленьких россиян проводились под руководством главы УМВД РФ по Грозному Хасмагомеда Кадырова. В общей сложности этот процесс занял порядка двух месяцев.
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