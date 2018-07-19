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В центре Харькова открыт памятник Людмиле Гурченко
19.7.2018 23:18
Фото: yandex.net
В Харькове состоялась торжественная церемония открытия памятника Людмиле Гурченко, передает ТАСС. Участниками мероприятия стали представители местной администрации, поклонники творчества известной актрисы, ее близкие и друзья.
Памятник Людмиле Гурченко, представляющий собой постамент с изображением пятнадцати киноперсонажей, над которым фигура самой актрисы в широкополой шляпе, установлен в самом центре города. Над созданием скульптуры работал Катиб Мамедов. На харьковских улицах можно увидеть его памятники, изображающие персонажей знаменитых произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова - Кису Воробьянинова и Эллочку Людоедку.
Городская администрация ранее также провела работы по обустройству сквера, в котором стоит монумент. Помимо обновления дорожек и газонов, там появились новые лавки и фонари с подсветкой, установлена система видеонаблюдения.
Одна из самых знаменитых советских актрис театра и кино родилась 12 ноября 1935 года. Детство будущей звезды экрана прошло в оккупированном фашистскими захватчиками городе. Получив аттестат, юная Гурченко отправилась в Москву, где поступила во ВГИК. Сразу после окончания вуза она начала активно сниматься в кино.
Людмила Марковна Гурченко ушла из жизни в Москве в 2011 году. Артистке было семьдесят пять лет.
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