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В британских магазинах вводится «тихий час» для покупателей-аутистов
19.7.2018 22:31
Фото: financialexpress.com
В Великобритании сеть супермаркетов вводит "тихий час" для аутистов.
Как передает Би-би-си, люди с расстройствами аутического спектра теперь смогут посещать магазины в специально выделенное время. В этот период они будут защищены от излишне громких звуков и яркого света.
Как стало известно, в трети магазинов британской сети по субботам с 9 до 10 утра будут включать приглушенное освещение, отказавшись от слишком громкой музыки. Предполагается также ограничить использование громкоговорителей, чтобы покупатели с расстройствами аутичного спектра имели возможность посетить магазины.
Эксперимент по введению подобной схемы был начат еще в начале года, его проводили в трех магазинах. Выяснилось, что множество покупателей отнеслись к новшеству одобрительно.
По данным статистики, которую приводит благотворительная организация "Национальное общество аутистов", на сегодняшний день на территории Великобритании проживает порядка 700 тысяч человек с такого вида расстройствами.
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