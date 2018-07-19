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В британских магазинах вводится «тихий час» для покупателей-аутистов
В британских магазинах вводится «тихий час» для покупателей-аутистов
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В британских магазинах вводится «тихий час» для покупателей-аутистов


19.7.2018 22:31
В британских магазинах вводится «тихий час» для покупателей-аутистовФото: financialexpress.com

В Великобритании сеть супермаркетов вводит "тихий час" для аутистов.
 
Как передает Би-би-си, люди с расстройствами аутического спектра теперь смогут посещать магазины в специально выделенное время. В этот период они будут защищены от излишне громких звуков и яркого света.

Как стало известно, в трети магазинов британской сети по субботам с 9 до 10 утра будут включать приглушенное освещение, отказавшись от слишком громкой музыки. Предполагается также ограничить использование громкоговорителей, чтобы покупатели с расстройствами аутичного спектра имели возможность посетить магазины.

Эксперимент по введению подобной схемы был начат еще в начале года, его проводили в трех магазинах. Выяснилось, что множество покупателей отнеслись к новшеству одобрительно.

По данным статистики, которую приводит благотворительная организация "Национальное общество аутистов", на сегодняшний день на территории Великобритании проживает порядка 700 тысяч человек с такого вида расстройствами.

Автор: Злата Богатова

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