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Путин высказался о последствиях включения Грузии и Украины в НАТО
19.7.2018 21:41
Фото: azerbaycan24.com
Российский президент Владимир Путин предостерег от включения Украины и Грузии в НАТО .
Глава РФ заговорил об этом в ходе выступления на встрече с отечественными дипломатами.
Во время встречи с российскими послами и постоянными представителями президент РФ поднял вопрос возможного присоединения к НАТО Грузии и Украины. По словам Владимира Путина, иностранным коллегам, играющим в последнее время на обострение и стремящимся добиться включения в военную орбиту альянса Грузии и Украины, стоит подумать о возможных последствиях.
Как подчеркнул Владимир Путин, подобного рода агрессивные действия, представляющие угрозу для нашей страны, повлекут за собой соразмерную реакцию Москвы.
Ранее глава РФ в ходе этой встречи заявил о том, что видит серьезные риски обострения ситуации на юго-востоке Украины. По словам Владимира Путина, причины сложившейся обстановки остаются прежними - киевское руководство продолжает отказываться от соблюдения взятых на себя обязательств, и не соглашается на мирное урегулирование и пренебрежительно относясь к собственным гражданам.
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