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Путин заявил о серьезных рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины‍


17:39
Путин заявил о серьезных рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины‍Фото: e-news.su

Глава РФ видит серьезные риски обострения ситуации на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

Владимир Путин говорил на эту тему в рамках совещания послов и постпредов Российской Федерации.

По словам Владимира Путина, на юго-востоке Украины на сегодняшний день сохраняются серьезные риски обострения ситуации. Российский лидер отметил, что причины сложившейся обстановки остаются прежними. Дело заключается в том, что киевское руководство продолжает отказываться от соблюдения взятых на себя обязательств и не соглашается на мирное урегулирование.

Демонстрируя вновь и вновь "откровенное пренебрежение договоренностями", Киев не желает вести эффективный диалог с собственными гражданами, подчеркнул глава РФ. Владимир Путин отметил, что при этом все сценарии украинских властей продолжают строиться "по силовому пути".

В апреле 2014 года на востоке Украины началось вооруженное противостояние. Причиной его стал государственный переворот. В течение более четырех лет боевые действия то утихают, то вновь становятся более интенсивными. При этом украинские власти периодически обвиняют Москву в причастности к конфликту, тогда как в РФ раз за разом подчеркивают свое неучастие к боевым действиям. При этом российская сторона уже неоднократно отмечала, что Киев игнорирует положения минских договоренностей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 245

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