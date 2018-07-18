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Путин заявил о серьезных рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины
17:39
Фото: e-news.su
Глава РФ видит серьезные риски обострения ситуации на юго-востоке Украины, передает ТАСС.
Владимир Путин говорил на эту тему в рамках совещания послов и постпредов Российской Федерации.
По словам Владимира Путина, на юго-востоке Украины на сегодняшний день сохраняются серьезные риски обострения ситуации. Российский лидер отметил, что причины сложившейся обстановки остаются прежними. Дело заключается в том, что киевское руководство продолжает отказываться от соблюдения взятых на себя обязательств и не соглашается на мирное урегулирование.
Демонстрируя вновь и вновь "откровенное пренебрежение договоренностями", Киев не желает вести эффективный диалог с собственными гражданами, подчеркнул глава РФ. Владимир Путин отметил, что при этом все сценарии украинских властей продолжают строиться "по силовому пути".
В апреле 2014 года на востоке Украины началось вооруженное противостояние. Причиной его стал государственный переворот. В течение более четырех лет боевые действия то утихают, то вновь становятся более интенсивными. При этом украинские власти периодически обвиняют Москву в причастности к конфликту, тогда как в РФ раз за разом подчеркивают свое неучастие к боевым действиям. При этом российская сторона уже неоднократно отмечала, что Киев игнорирует положения минских договоренностей.
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