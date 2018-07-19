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В Волгоградской области двое солдат ранены во время разминирования боеприпасов времен ВОВ
19.7.2018 19:46
Фото: vk.me
Под Волгоградом двое военнослужащих были ранены в ходе разминирования снарядов периода Великой Отечественной войны.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг", инцидент произошел на территории Городищенского района.
Случившееся прокомментировали в пресс-службе Южного военного округа. Как стало известно, в окрестностях населенного пункта Городище случился подрыв взрывоопасного предмета. ЧП зафиксировано в ходе работ по обезвреживанию боеприпасов времен ВОВ.
Двое военных, пострадавших в результате ЧП, были сразу же доставлены в больницу с травмы различной тяжести. Со ссылкой на врачей отмечается, что военным уже в полном объеме оказали необходимую помощь, угрозы для их жизни на данный момент нет.
По факту случившегося командование соединения уже проводит соответствующую проверку. Какой-либо уточняющей информации о том, что спровоцировало подрыв, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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