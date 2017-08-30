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СМИ сообщают о смерти пенсионерки после проверки сумки в одном из ТЦ Астрахани
15:51
Фото: vk.me
Астраханские правоохранители проводят доследственную проверку по факту публикаций в СМИ о гибели пожилой женщины.
Как отмечалось в ряде изданий, ЧП случилось в магазине, сразу после того, как у женщины пытались проверить сумку.
В Астрахани после публикаций о смерти пожилой женщины в гипермаркете, распространившихся ранее в СМИ, проводится предварительная проверка, подтвердили в региональном СУ СКР. По данным прессы, ЧП случилось сегодня утром в торговом центре, который находится на Вокзальной площади.
В ряде СМИ отмечалось, что пожилая женщина пыталась вынести в своей сумке колбасную нарезку. После того, как охранники магазина, остановив покупательницу на кассе, попросили ее проследовать для проверки сумки, женщине пришлось достать неоплаченный товар. В этот момент ей стало плохо, вскоре после чего женщина умерла.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники следственного ведомства.
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