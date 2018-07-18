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В горах Шотландии спасены два котенка редкого вида
15:33
Фото: animalpaw.ru
В Великобритании спасены двое редчайших шотландских лесных котят.
Как пишут британские СМИ, зверей обнаружили в горах Шотландии. В тот момент котята находились в очень плохом состоянии.
По словам зоозащитников из организации Wildcat Haven («Приют для диких кошек»), вероятно, котята остались сиротами. Появившиеся на свет около двух месяцев назад были очень голодными и уже страдали от обезвоживания.
Зоозащитники, спасшие редких зверей, уже доставили котят в специальный реабилитационный центр. Кошкам предстоит расти в большом питомнике, условия которого можно сравнить с лесными зарослями и максимально приближены к естественной среде обитания животных. Отмечается, что люди будут по минимуму взаимодействовать с котятами. Но при этом за здоровьем животных будут следить и в случае необходимости оказывать помощь. Позже, как только котята будут способны жить самостоятельно, их выпустят.
Теперь количество популяции этого вида возросло сразу на 6 %, отмечают специалисты. С найденными котятами зверей насчитывается уже тридцать семь.
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