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В Алтайском крае погиб полицейский, умышленно сбитый 18-летним пьяным водителем
13:26
Фото: vk.me
Следственными органами Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейского.
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось накануне, 18 июля, в городе Заринске.
По данным пресс-центра регионального СУ СКР, в причастности к гибели полицейского подозревается 18-летний местный житель. По итогам предварительной проверки уже принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Согласно материалам дела, ЧП случилось примерно в 22 часа, в Заринске, когда 18-летний местный житель сел за руль машины ВАЗ 2107, будучи пьяным. Увидев полицейского, который подал ему знак остановки, злоумышленник умышленно направил автомобиль в сторону инспектора.
Сбив сотрудника правоохранительных органов, водитель с места преступления уехал. Травмы, полученные инспектором ГИБДД, оказались смертельными - он погиб на месте.
Личность подозреваемого была установлена практически сразу. В настоящее время молодой человек уже задержан и дает показания. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого, суд рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, отметили представители регионального СУ СКР.
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