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Названы самые дорогие спортивные клубы мира


12:24
Названы самые дорогие спортивные клубы мираФото: rantsports.com

Рейтинг наиболее дорогих спортивных команд возглавил клуб по американскому футболу из НФЛ "Даллас Ковбойз".

Список был составлен экспертами авторитетного издания Forbes, с полным перечнем можно ознакомиться на портале издания.

В общей сложности в список вошли пятьдесят команд. Ни одного российского клуба в перечне нет.

"Даллас Ковбойз" удерживают лидерство третий год подряд. Как напомнили составители, за прошлый год стоимость его увеличилась сразу на 600 миллионов долларов - на сегодняшний день он оценивается в 4,8 миллиарда. Следом за ними расположился британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стоимостью более 4,1 миллиарда долларов. Замыкает тройку самых дорогих клубов мадридский "Реал", который эксперты оценивают в 4,08 миллиарда.

В первой десятке также нашлось место для футбольной "Барселоны", бейсбольного "Нью-Йорк Янкиз", "Нью-Ингланд Пэтриотс" (американский футбол) и баскетбольных "Нью-Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Напомним, не так давно португалец Криштиану Роналду объявил о переходе из "Реала" в итальянский "Ювентус". За период, проведенный в "Королевском клубе", 33-летний спортсмен смог достичь огромных высот, завоевав репутацию одного из самых успешных игроков планеты. В последние годы он продолжает делить звание лучшего футболиста мира с аргентинцем Лионелем Месси. Предполагается, что годовой заработок футболиста в "Ювентусе" составит 30 миллионов евро.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 232

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