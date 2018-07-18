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В Кызыле около 100 человек отравились шаурмой, половина из них в больнице


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В Кызыле около 100 человек отравились шаурмой, половина из них в больницеФото: nabludatel.net

В Туве около ста человек отравились после употребления шаурмы, передает ТАСС. Пятидесяти пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация.

По факту ЧП в Кызыле уже проводят проверку правоохранительные органы.

Информацию о массовом отравлении подтвердили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. По данным ведомства, первые обращения к медикам после посещения местной закусочной "Шаурма" были зафиксированы еще 12 июля. Позже количество отравившихся возросло до девяноста двух человек. Пятьдесят из них госпитализированы.

В региональном ведомстве отметили, что в числе отравившихся - семнадцать детей. Со ссылкой на врачей отмечается, что состояние пациентов, которые сейчас остаются в больницах, оценивается как стабильное. Медики наблюдают у них положительную динамику.

Представители Роспотребнадзора также сообщили, что у двенадцати человек был выявлен ДНК сальмонеллы. Предположительно, источником инфекции могло стать куриное мясо или чесночный соус, который был приготовлен в закусочной. После ЧП в Кызыле по решению Роспотребнадзора была приостановлена реализация трех с половиной тонн куриного мяса.

В ходе начатой проверки выяснилось, что заведение, где продавали недоброкачественную шаурму, открылось 25 июня. Закусочная не имела при этом соответствующего уведомления. Кроме того, лишь двое работников из шести смогли предоставить санитарные книжки. Были выявлены и множество других нарушений, включая неработающую холодильную витрину, где хранились скоропортящиеся продукты, и отсутствие журнала, где должны регистрироваться результаты контроля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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