Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге за сутки трое мужчин утонули на одном озере

18.7.2018 22:51

Фото: mw2.google.com



В Петербурге за сутки в одном водоеме утонули три человека, сообщает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на представителей регионального главка МЧС уточняется, что трагические инциденты произошли в Верхнем Суздальском озере.



Первым на пульт экстренных служб поступило сообщение о ЧП с мужчиной 1992 года рождения. Сигнал поступил накануне около 20 часов. Спасатели, прибывшие к водоему, извлекли тело мужчины из воды. К тому времени медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.



Практически одновременно спасателям было сообщено об исчезновении мужчины 1974 года, ушедшего купаться на то же озеро. Тело нашли в воде и извлекли на берег. Последней жертвой купания в Суздальском озере стал мужчина 1990 года рождения.



По факту трех смертельных случаев, зафиксированных в течение истекших суток, сейчас проводят проверку специалисты. Информации о том, что могло стать причиной трагедий, из официальных источников пока не поступало.



Представители ГУ МЧС обратились к петербуржцам и гостям Северной столицы с призывом сохранять предельную осторожность во время отдыха на водоемах, учитывая установившуюся в регионе жаркую погоду. По данным синоптиков, в ближайшие дни погода не изменится.



Автор: Злата Богатова

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