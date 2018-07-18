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На Урале найдено тело финалистки международного конкурса красоты
18.7.2018 19:16
Фото: vk.me
В окрестностях города Магнитогорска (Челябинская область) убита финалистка международного конкурса красоты, передает ТАСС.
Полиция Южного Урала уже установила личность подозреваемого.
Как стало известно, ЧП случилось на территории Кизильского района, где было найдено тело девушки, представлявшей Челябинск на международном конкурсе для замужних женщин Missis World Russia. По данным местных СМИ, в Магнитогорск 29-летняя Ксения Мецгер отправилась, чтобы показать свою машину потенциальному покупателю Skoda Octavia.
По версии следствия, 24-летний местный житель, желая похитить автомобиль, забил свою жертву до смерти молотком, а потом вывез тело. Мужчина уже задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
В ряде источников появились сообщения о том, что в последнее время Ксения Мецгер проживала в Соединенных Штатах. В Челябинскую область она приехала, чтобы навестить родителей. Тело погибшей женщины было найдено через сутки после того, как она пропала.
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